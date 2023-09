Jugendliche fliehen in gestohlenem Transporter vor Polizei

Sieben Jugendliche haben sich in der Nacht zum Dienstag eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Sie waren in einem gestohlenen Fort Transit unterwegs. Eine Streife der Autobahnpolizei Köln wollte den Transporter in der Nacht zum Dienstag auf der Autobahn 1 in Höhe Köln-Lövenich stoppen, worauf der Fahrer Gas gab und mit mehr als 180 Stundenkilometern davon fuhr.

Fahrer raste an roten Ampeln vorbei

Nach der Abfahrt von der Autobahn raste der Fahrer dann auch in Wuppertal mit hoher Geschwindigkeit weiter, vorbei an mehreren roten Ampeln. Die Polizisten brachen die Verfolgung wegen einer möglichen Gefährdung Unbeteiligter ab und fahndeten mit Hubschrauber und Diensthund nach dem Transporter.

Handys der Jugendlichen beschlagnahmt

Der leerstehende Wagen wurde auf einem Parkplatz entdeckt. In unmittelbarer Nähe stellten Zivilbeamte dann die sieben aus Dortmund und Essen stammenden Jugendlichen, als sie aus einem Gebüsch ein Gleis betraten und wegrannten. Die Polizei beschlagnahmte ihre Mobiltelefone und den zuvor in Osnabrück gestohlenen Transporter. Unklar ist noch, wer von den aus Dortmund und Essen stammenden Jugendlichen mit dem Diebstahl des Wagens zu tun hat. Die Ermittlungen dazu, wer zur Tatzeit hinter dem Steuer saß, dauern ebenfalls an.

