Nach Einbruchserie: Jugendliche festgenommen

Nach einer Serie von Einbrüchen in Remscheid hat die Polizei zwei Jugendliche im Alter von 15 und 18 Jahren festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag (15.09.2020) bekannt gaben stehen die beiden Männer unter Verdacht für eine Vielzahl von Einbrüchen in der Stadt verantwortlich zu sein.

Vandalismus auch in Schulen und Jugendeinrichtungen

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft, sind die mutmaßlichen Täter Die in Wohnungen eingedrungen, aber auch in Schulen und Jugendeinrichtungen. Dort verursachten durch Vandalismus einen hohen Sachschaden. Aus zwei Wohnungen sollen sie Autoschlüssel gestohlen haben und anschließend mit den Fahrzeugen unterwegs gewesen sein. Nach einer ihrer Spritztouren hätten sie den Wagen in einem Wald in Brand gesetzt.