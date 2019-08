Kabarettist Jürgen Becker wird 60

Abitur auf dem zweiten Bildungsweg

Geboren und aufgewachsen ist Jürgen Becker in Köln. Becker studierte Sozialarbeit und arbeitete mit Kindern. "Das hat mich auf die Bühne gebracht" , sagt er. "Durch Faulheit - ich war im Kinderzirkus aktiv. Da musste man Jonglieren und Akrobatik lernen und solche sportlichen Dinge. Das lag mir nicht. Da habe ich gesagt, ich kann die Nummern ja ansagen."

Geschichten um Klüngel, Klerus, Karneval und Köln

Das kommt bei den Menschen an. 1984 ist er Mitbegründer der "Stunksitzung". Die Prunksitzungen der großen Karnevalsgesellschaften seien in Ritualen erstarrt gewesen, sagt er. "Wir haben den Karneval instand besetzt." Als Sitzungspräsident führt er elf Jahre durch das Programm.

Sein erstes Soloprogramm "Biotop für Bekloppte" verschafft Becker 1992 mit seinen Lieblingsthemen Klüngel, Klerus, Karneval und Köln den Durchbruch auf der Kabarettbühne. Es folgen Soloprogramme, Fernsehsendungen und seit 1990 auch die "Frühstückspause" mit Didi Jünemann im Hörfunk.

Sozialarbeit im Blut

Mit seinem jüngsten Film "Besuch aus dem Westen – Jürgen Becker unterwegs im Osten Deutschlands" will er Lust auf den Osten machen, weil es da viel mehr zu entdecken gebe als im Westen. Hier wie in allem, was er mache, komme der ehemalige Sozialarbeiter durch, denn das sei man immer. Man wolle, dass es allen gut geht. Glück sei, wenn man für andere wichtig ist.