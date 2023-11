Jülicher Wirkstoff wird an Alzheimer-Patienten getestet

In mehreren Labor-Tests an Mäusen und der klinischen Phase I mit gesunden Probanden hat der Wirkstoff bewiesen, dass er erstens die Alzheimer-Krankheit aufhalten kann und er zweitens keine gefährlichen Nebenwirkungen verursacht. Nun soll der am Forschungszentrum Jülich und der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf entwickelte Wirkstoff PRI-002 zeigen, dass er auch bei Alzheimer-Patienten das Fortschreiten der Krankheit stoppen kann.

Forschung seit mehr als 20 Jahren

Seit mehr als 20 Jahren forscht Professor Dieter Willbold an einem Medikament gegen Alzheimer. Er leitet das Forschungsprojekt in Jülich und Düsseldorf und ist 2017 mit der Ausgründung Priavoid GmbH gestartet, um den Wirkstoff zur Marktreife zu bringen. Mit der Genehmigung der klinischen Phase II-Studie ist Willbold diesem Ziel wieder einen Schritt näher gekommen.

Dieter Willbold, Mitgründer von Priavoid, Direktor am Jülicher Institut für Strukturbiochemie

Getestet wird der Wirkstoff PRI-002 an 270 Patientinnen und Patienten in sechs europäischen Ländern. Eine Gruppe erhält dabei tatsächlich das Medikament, eine Kontrollgruppe wird mit einem Placebo behandelt. 2026 sollen nach Aussage der Forscher erste Ergebnisse vorliegen.

Proteinklumpen werden zerstört

Im menschlichen Körper entstehen Proteine, die eigentlich nicht schädlich sind und beim gesunden Menschen abgebaut werden. Bei Patienten mit der Alzheimer-Krankheit verklumpen die Proteine und setzen einen unaufhaltsamen Prozess in Gang, bei dem immer mehr Nervenzellen geschädigt werden.

Willbold und sein Team setzen mit ihrem Ansatz darauf, die krankmachenden Verklumpungen zu zerstören, in dem die Proteinhaufen in ihre harmlosen Bestandteile zerlegt werden, ohne dass das Immunsystem eingreifen muss. Bisherige Wirkstoffkandidaten setzen dagegen ähnlich wie beim Impfen auf Antikörper, die die Protein-Konzentration verringern. Allerdings sind diese Wirkstoffe bisher alle vor der Zulassung gescheitert, weil ihre Wirkung zu gering oder die Nebenwirkungen zu stark waren.

Neue Hoffnungen für Patienten

In die nun genehmigte Phase-II-Studie setzen die Forscher in Jülich und Düsseldorf nun große Hoffnungen. Denn alleine in Deutschland sind mehr als eine Million Menschen an Alzheimer erkrankt. Und für sie gibt es bisher kein Medikament, das die Krankheit heilen kann.

Über dieses Thema berichtet der WDR am 23.11.2023 auch im Radio auf WDR 2.