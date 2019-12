Jüdische Gemeinden: In Deutschland zu Hause?

In Berlin beginnt am Donnerstag (19.12.2019) der jüdische Gemeindetag unter dem Motto "In Deutschland zu Hause". Fühlen sich Juden in Deutschland "zu Hause"? Ein Besuch bei der jüdischen Gemeinde in Düsseldorf.

Die Stimmung ist festlich, Schüler singen hebräische Kinderlieder und tanzen in bunten Kostümen auf der Bühne, das Publikum klatscht begeistert. Die jüdische Grundschule in Düsseldorf feiert Chanukka, das jüdische Lichterfest.

80 Prozent der Gemeindemitglieder stammen aus der ehemaligen Sowjetunion

Die jüdische Grundschule ist genauso wie das jüdische Gymnasium, die Kita oder das Altenheim ein wichtiger Bezugspunkt für die 7000 Mitglieder der Gemeinde. 80 Prozent von ihnen stammen aus Staaten der ehemaligen Sowjetunion, etwa aus Russland, oder der Ukraine. Sie sind seit Mitte der neunziger Jahren eingewandert.

Dementsprechend wichtig ist die jüdische Gemeinde für ihre Mitglieder. " Die Gemeinde war die Institution, die uns hier aufgenommen hat und auch von Anfang an unterstützt hat ", sagt Olga Rosow. Sie arbeitet in der Sozialabteilung. Tatsächlich kennen die Mitglieder sich wie eine große Familie. Nach der Aufführung der Grundschüler gibt es Berliner mit Puderzucker, die Eltern unterhalten sich, auf deutsch, hebräisch oder russisch.

Deutschland als Zuhause? Ja, aber...

Innerhalb der Gemeinde lebt man ganz bewusst jüdische Kultur, außerhalb der Gemeinde ist das schon schwieriger, findet Benjamin Kochan. Er ist Anfang 30 und einer der Rabbiner und fühlt sich in Deutschland durchaus zu Hause. Aber es gibt auch Dinge, die ihm fehlen. In der Öffentlichkeit Kippa zu tragen, das kann er sich nicht vorstellen. " Das stört die Menschen! Vor dem Zweiten Weltkrieg hätte sich darüber keiner gewundert, aber heute ist es etwas seltenes, und das tut weh !"

Antisemitismus bleibt ein Thema