Jüdischer Friedhof in Gangelt geschändet

Texte in Leichter Sprache

Texte in Leichter Sprache sind einfacher als andere Texte. Deshalb können viele Menschen Texte in Leichter Sprache besser verstehen. Hier lesen Sie in Leichter Sprache zum Beispiel: Informationen zur Europ·wahl 2019. Mit Links zu anderen Internet·seiten. Zu jedem Text gibt es auch ein Audio. | mehr