Nach Haltern: RWE schaltet Windräder in Jüchen ab

Nach dem plötzlichen Einsturz eines neuen Windrads in Haltern hat RWE sechs baugleiche Anlagen des Windparks "Jüchen A44n " im Rhein-Kreis Neuss vom Netz genommen. "Obwohl die genaue Schadensursache des Ereignisses in Haltern noch nicht geklärt ist, haben RWE und der Hersteller des Windparks das Gelände in Jüchen unverzüglich weiträumig abgesperrt", hieß es.

Schaden an einem Windrad

Nach Angaben von RWE war schon im August ein Schaden am Turm eines der Windräder in Jüchen festgestellt worden. Diese noch nicht in Betrieb genommene Anlage sei damals vorsorglich umgehend stillgelegt worden, teilte der Energiekonzern RWE als einer der Betreiber des Windparks Jüchen mit.

Der Schaden sei gemeinsam mit dem Hersteller begutachtet und eine Neuberechnung der Statik angefordert worden. Mit dem Hersteller sei der Abbau der Rotorblätter, des Maschinenhauses und von Teilen des Turmes dieser Anlage vereinbart worden, hieß es weiter. Das Windrad in Haltern wird von einer anderen Gesellschaft betrieben.

Größten Windräder in Deutschland