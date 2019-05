Am Sonntag (19.05.2019) feiert die Stadt Düsseldorf das 25-jährige Bestehen des Rheinufertunnels. Zum Fest sind Autos im Tunnel verboten - stattdessen gibt es zwischen 11 und 19 Uhr verschiedene Aktionen im Tunnel und auf der Rheinuferpromenade. Der Tunnel wird erst am frühen Montagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben.

Ein Stück Geschichte im Tunnel

Fußgänger und Fahrradfahrer dürfen zum Jubiläum durch den Tunnel gehen oder fahren und sehen dort unter anderem eine Fotoausstellung mit Hintergründen zum Bau. Eine Lichtinstallation ist ebenfalls eingerichtet worden. Bei einer Open-Air-Ausstellung auf der Promenade werden historische Fotos gezeigt, aber auch Pläne für zukünftige Projekte.

Rheinufertunnel am Sonntag für Autofahrer gesperrt

Oberbürgermeister Thomas Geisel schwärmt vom Tunnel und der damals neu gestalteten Promenade. Heute wäre vieles möglich, wie zum Beispiel Boule spielen oder ein Besuch des Japan-Tages, des Frankreich-Festes oder des Radaktivtags: " Attraktive Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten wären ohne dieses schöne Stückchen Düsseldorf nicht möglich."

Frankreichfest, Japantag und Aktionen für Kinder

Auf der Rheinuferpromenade zwischen Burgplatz und dem Apollotheater präsentieren sich die unterschiedlichen Feste in kleiner Form, die es sonst an dieser Stelle gibt. Wie zum Beispiel der Japantag, das Oldtimer-Festival oder das Frankreichfest.

Bunt wird es bei den Cosplayern: sie zeigen ihre Kostüme in einer Modenschau. Für Kinder gibt es an der Unteren Rheinwerft Mini-Fahrräder und verschiedene Spiel- und Sportbusse.

Video starten, abbrechen mit Escape Wir feiern "25 Jahre Rheinufertunnel". Lokalzeit aus Düsseldorf. . 06:20 Min. . WDR. Von Jens Hoffmann.

Lese-Café, Yoga und Beachvolleyball

Auch in diesem Jahr wird es wieder die Büchermeile geben, außerdem ein Lese-Café, in dem Besucher in Ruhe lesen und sich ausruhen können. Zusätzlich laden viele Aktionen zum Mitmachen ein: Yoga, Boule, Beachvolleyball oder ein Tanzturnier, bei dem jeder mitmachen kann.

Die Stadt rät Besuchern, den öffentlichen Nahverkehr oder das Fahrrad zu nutzen. Autofahrer sollten die Innenstadt möglichst weiträumig umfahren.