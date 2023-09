Neue Zentrale für ältesten deutschen Islamverband in Köln

Die Baustelle in Köln Müngersdorf ist riesig. Von oben ist sehr gut das Herzstück zu erkennen. Denn in der Mitte entsteht ein kreisrunder Gebetsraum mit einer Kuppel. Darunter liegt der zukünftige Versammlungsraum. Es entstehen Büros für den Verband, eine Bibliothek, ein Auditorium für öffentliche Veranstaltungen und ein Wohnheim für Studierende. Denn der VIKZ bildet bereits seit den 1980er Jahren seine Imame in Köln aus.

Immer wieder Kritik an Wohnheim

Wegen der Wohnheime gab es in den vergangenen Jahren Kritik am VIKZ . Die Unterbringung der Studierenden dort sei " integrationshemmend ". Der Verband bestreitet das und verweist auf die besonders guten Schulabschlüsse derjenigen Kinder, die in die Hausaufgabenbetreuung in den Gemeinden gehen.

Dachverband für dreihundert Gemeinden

Das erklärte Ziel des sunnitischen VIKZ ist die religiöse und schulische Bildung der nachkommenden Generation. Der Verband vertritt dreihundert Gemeinden in Deutschland. Sieben davon gibt es in Köln. Dem Verband gehört auch die denkmalgeschützte und aufwendig sanierte Villa Hahnenburg im Stadtbezirk Mülheim. Dort wird am Samstag das 50jährige Jubiläum des VIKZ gefeiert. Unter anderem stehen Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die NRW s Vize-Ministerpräsidentin Mona Neubaur auf der Gästeliste.