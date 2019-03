Der Jobtausch begann am Donnerstag (28.02.2019) mit einer symbolischen Schlüsselübergabe: Berthold Schneider, Intendant an der Wuppertaler Oper, und Uwe Schneidewind, Präsident des Wuppertal Instituts für Klima, Umwelt, Energie trafen sich auf einer Brücke auf halber Strecke zwischen ihren Arbeitsplätzen.

In den nächsten drei Wochen macht jeweils der eine den Job des anderen. Die Idee hinter dem Ämtertausch: Neue Erfahrungen in ihrer Rolle als Führungskraft sammeln. Dabei wollen sie auch neue Ideen in den Job des anderen einbringen.