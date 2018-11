"Mit seinem Werk setzt er Kindern in wundersamen Bildern 'Flöhe in die Ohren' und stiftet sie so wie vor ihm Joachim Ringelnatz zu riskantem Blödsinn an" , begründete die Jury am Freitag (02.11.2018) ihre Entscheidung.

Der Preis wird alle zwei Jahre abwechselnd in vier Kategorien vergeben, um der Bandbreite des künstlerischen Wirkens von Ringelnatz gerecht zu werden. Heidelbach wird in der Sparte "Kunst" geehrt. Bisherige Preisträger waren Robert Gernhardt oder Wolf Biermann. Cuxhaven fühlt sich Ringelnatz verbunden, weil er während des Ersten Weltkriegs mehrere Jahre dort lebte.