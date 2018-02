Joachim Gauck lockt viele Zuhörer an die Uni

Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck hat am Mittwochabend (31.01.2018) die erste seiner drei Vorlesungen als Gast-Professor an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf gehalten.

Politik und persönliche Erfahrung

In seinem Vortrag plädierte Gauck für eine Fortentwicklung der offenen Gesellschaft - gerade angesichts von neuen Herausforderungen wie der Zuwanderung. Immer wieder verband er seine politische Rede mit persönlichen Erinnerungen aus der ehemaligen DDR.

Donnerstag geht es weiter

An insgesamt drei Terminen will Gauck darüber diskutieren, wie Menschen verschiedener Herkunft in einer sich verändernden Gesellschaft gut zusammenleben können. Zur ersten Vorlesung am Mittwoch kamen rund 1.200 Zuhörer. Die Veranstaltung wurde deshalb in mehrere Hörsäle übertragen. Am Donnerstag (01.02.2018) nimmt Gauck an einer Podiumsdiskussion teil.

Ex-Präsident Gauck

Im Vorfeld hatte Gauck gesagt, es mache ihn stolz, die Gast-Professur im Namen Heinrich Heines zu übernehmen, den er seit Jugendzeiten verehre. Auch andere Prominente hatten vor Gauck diese Aufgabe übernommen, darunter Helmut Schmidt, Marcel Reich-Ranicki und Ulrich Wickert.

Stand: 31.01.2018, 21:07