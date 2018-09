Bütze, Strüßje und kostümierte Jecke mitten im Sommer. Die Partyreihe "Jeck im Sunnesching" lockt dieses Wochenende (01./02.09.2018) Tausende Karnevalisten in Open-Air-Konzerte und in den Straßenkarneval.

WDR.de überträgt die Konzerte im Livestream von der Bonner Rheinaue. Auch in Köln finden Veranstaltungen statt, der Jugendpark wird zur großen Festivalfläche.

Sommerkarneval im Brauhaus

Verkleidete Jecken bei schönstem Sommerwetter

Als im Brauhaus Unkelbach in Köln vor vier Jahren mitten im Sommer einige Gäste bei Karnevalsmusik die fünfte Jahreszeit feierten, war das der Anfang zu "Jeck im Sunnesching". Mittlerweile richtet eine Brauerei die Partyreihe mit Karnevalsbands wie Kasalla, Querbeat und Brings in mehreren Städten im Rheinland aus. Bis zu 20.000 Menschen werden am ersten Septemberwochenende allein in der Bonner Rheinaue erwartet.

Traditionelle Vereine distanzieren sich

Der Sommerkarneval wird gut angenommen und immer größer. Dieses Jahr wird auch in Bad Münstereifel und im Rhein-Erft-Kreis gefeiert.

Die Kommerzialisierung über die fünfte Jahreszeit hinaus begrüßen aber nicht alle. Für die traditionellen Karnevalsgesellschaften hat der Sommerkarneval nichts mit Brauchtum zu tun. " Wenn in München im Mai plötzlich Oktoberfest gefeiert würde, würde das auch Befremden stoßen ", so ein Sprecher des Traditionscorps Roten Funken Köln.

Auf absehbare Zeit kein Brauch

"Miljö" auf der Bühne in Bonn

" Karneval ist die fünfte Jahreszeit und die Fünfte Jahreszeit fängt am 11.11. an und endet Aschermittwoch ", so auch Ralf Wolanski des Bonner Stadtsoldatencorps. Die kölschen Bands müssen außerhalb der fünften Jahreszeit Geld verdienen, insofern sei das völlig in Ordnung, dass sie Konzerte geben. " Aber wir als Traditionscorps würden uns an dem Sommerkarneval nicht beteiligen. "