Jacques Tilly stellt neuen NRW-Kalender 2019 vor

Jacques Tilly versucht in dem Kalender die Eigenheiten, Traditionen und Persönlichkeiten einer Stadt in den von ihm geliebten so genannten "Wimmelbildern" zu zeigen. " Einen Monat lang kann man sich jeweils mit der Stadt beschäftigen und dabei jeden Tag noch was Neues entdecken ", freut sich Tilly. Er hat nach eigener Aussage bei seiner Recherche viel Neues über die NRW-Metropolen gelernt.