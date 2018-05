Neu in diesem Jahr ist unter anderem ein Orchester aus zwei Nationen. Es spielt im Anschluss an die Eröffnung um 12.30 Uhr auf der Hauptbühne am Düsseldorfer Burgplatz. Die 15 Musiker stammen aus der japanischen Heeres-Zentralband und dem Musikkorps der Bundeswehr und spielen unter anderem Beethovens "Ode an die Freude

Japanischer Sport und Aktionen für Kinder

Im Bereich des Johannes-Rau-Platzes präsentieren sich japanische Sportarten wie Sumo, Judo, Kyudo oder Naginata. Nebenan auf der Wiese vorm Landtag schlägt wieder die Samurai-Gruppe Takeda ihr Heerlager auf. Außerdem können Kinder dort klettern, Trampolin springen oder auf die Torwand schießen.

Feuerwerk um 23 Uhr

Das Highlight für viele Besucher: Das Feuerwerk.

Besonders beliebt ist das riesige Feuerwerk am Abend. Beim größten japanischen Feuerwerk Europas werden dieses Jahr einige Blumen in verschiedensten Formen zu sehen sein. Außerdem werden Kimonos, Schirme und Fächer in den Nachthimmel gemalt.

Live-Sendung im WDR Fernsehen

Das WDR Fernsehen berichtet live mit der Sondersendung "Feuerzauber über Düsseldorf" von 22.45 bis ca. 23.30 Uhr über den Japantag. Annika Begiebing und Sven Lorig zeigen die Höhepunkte des Tages und wir übertragen das Feuerwerk live und in voller Länge.



Gesendet wird im Zweikanalton – wahlweise mit oder ohne Musik und Kommentar. Für alle, die das Feuerwerk "pur", also ungeschnitten, in nur in einer Einstellung erleben möchten, bietet der WDR einen zusätzlichen Live-Stream auf wdr.de.

Sicherheit: Mehrere Hundert Polizisten vor Ort

Die Polizei hat ein detailliertes Sicherheitskonzept für die Großveranstaltung erarbeitet. Neben den 300 Helfern aus der japanischen Gemeinde wird auch ein Großaufgebot der Polizei mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort sein.

Außerdem soll die Rheinpromenade zusätzlich zu den bereits vorhandenen Pollern in der Altstadt noch durch Containern gesichert werden. Die Veranstalter und die Polizei weisen zudem darauf hin, dass die verkleideten Manga-Fans keine Spielzeug-Waffen mitnehmen.

Rheinbahnlinien verstärkt unterwegs

Da die Parkmöglichkeiten in und um die Altstadt am Japantag begrenzt sind, rät der Veranstalter außerhalb der Innenstadt zu parken und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Veranstaltungsort zu fahren. Die Rheinbahn ist am Japantag wegen der hohen Besucherzahl auch mit mehr Straßenbahnen unterwegs.