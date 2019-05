Bei strahlendem Sonenschein hat am Samstag (25.05.2019) in Düsseldorf der 18. Japantag begonnen. Bei der offiziellen Eröffnung auf dem Burgplatz am Mittag dankten Vertreter der japanischen Gemeinde Oberbürgermeister Thomas Geisel ( SPD ) scherzhaft dafür, dass er " auch in diesem Jahr wieder für so gutes Wetter gesorgt " habe.