Hunderttausende Besucher werden am Samstag in Düsseldorf erwartet, um die japanische Kultur zu feiern - von traditioneller Kunst und Sport bis hin zu Kulinarischem und Manga.

Tausende Cosplayer kommen in die NRW- Landeshauptstadt, die ihre Lieblingsfiguren zum Beispiel aus Mangas, Animes, Filmen und Videospielen zum Leben erwecken. Am Rheinufer laufen die letzten Aufbauten und Vorbereitungen für das Großevent.

Feuerwerk als traditioneller Höhepunkt

Feuerwerksmeister Hideki Kubota und seine Helfer bauten am Freitag auf den Düsseldorfer Rheinwiesen das Highlight des Japantags auf: Unter dem Motto " Japan erkunden – Ein Nachthimmel voller Magie " soll das Feuerwerk am Samstagabend den Himmel über dem Rhein zum Leuchten bringen und damit den Abschluss des Japantags bilden.

" Wir haben dieses Jahr eine neue Feuerwerkslieferung aus Japan bekommen und sind selbst gespannt auf die neuen Spezialeffekte ", sagt Martin Schmitz, der sich mit Kubota seit fast 20 Jahren um das Japantag-Feuerwerk kümmert. Rund 1500 Feuerwerkskörper werden dann für eine rund 25-minütige Show sorgen.

Viel japanische Kultur am Rhein

Viel japanische Kultur auf mehreren Bühnen

Besucherinnen und Besucher können am Samstag an rund 90 Ständen entlang der Rheinuferpromenade die japanische Kultur entdecken. Sie bieten Einblicke in japanische Traditionen, während auf einer Sportbühne nahe dem Landtag Kampfkünste präsentiert werden. Highlights dort sind unter anderem das Samurai-Heerlager und das Kyudo-Bogenschießen.

Als Highlight-Gruppe tritt die japanische J-Rock-Band " ReaL " am Samstagabend auf der Hauptbühne auf dem Burgplatz auf. Die Band steht für energiegeladene Live-Shows und erfolgreiche Anime-Titelsongs für Serien wie Pokémon. Mit ihrem Auftritt in Düsseldorf feiert die Band nun ihre erste internationale Live-Show außerhalb Japans.

Popkultur-Programm mit Cosplay, Karaoke und Live-Musik

Von Live-Gesang über kreative Bühnenkostüme bis hin zu ausgelassener Stimmung – die sogenannte " Popkultur-Bühne " am Johannes-Rau-Platz soll in diesem Jahr wieder ein Publikumsmagnet werden. Ab Samstagmittag gibt es dort umfangreiches Programm, unter anderem mit bekannten Songs aus Anime- und Gameserien.

Ein weiteres Highlight soll der Cosplay-Contest werden – jedes Jahr sind viele tausende Besucher in bunten und oft aufwendigen Cosplay-, Manga- und Anime-Kostümen entlang der Rheinpromenade unterwegs. Bis in den Abend hinein sollen auf der Bühne sowohl Einzelkünstler als auch Duos, Trios sowie Tanzgruppen ihr Talent unter Beweise stellen.

Polizei weist auf Waffenverbot hin

Wegen der vielen Kostümierten, die erwartet werden, weist die Düsseldorfer Polizei im Vorfeld auf das geltende Waffenverbot hin, auch von Deko- oder Anscheinswaffen. Die Beamten werden in der Altstadt das Geschehen auch mit mobilen Videokameras beobachten.

Stadt und Veranstalter empfehlen Besuchern, mit dem ÖPNV anzureisen und die Park&Ride-Angebote unter anderem an der Arena zu nutzen. Am Samstagabend werden die Oberkasseler Brücke und die Rheinkniebrücke im Vorlauf zum großen Feuerwerk teilweise für den Autoverkehr gesperrt.

Neues "Awareness-Konzept"

Die Organisatoren des Japantags haben für dieses Jahr erstmals ein sogenanntes "Awareness-Konzept" entwickelt. Für den Fall, dass sich Besucherinnen und Besucher unwohl fühlen, Unterstützung benötigen oder denken, dass eine andere Person Hilfe gebrauchen könnte, haben die Veranstalter an vielen Stellen QR-Codes angebracht, mit denen man Hilfe holen oder Vorfälle melden können soll.

Darüber hinaus ist ein sogenannter "Safer Space" als Rückzugsort im Bereich der unteren Rheinwerft eingerichtet, der von geschulten Mitarbeitenden des Awareness-Teams betreut wird und neben einem konsumfreien Außenbereich auch geschlossene Rückzugsräume bietet.

Erstmals ganze Japan-Woche

Wegen der wachsenden Beliebtheit haben die Organisatoren erstmals eine ganze Japan-Woche mit zahlreichen Veranstaltungen und Angeboten im Vorfeld des eigentlichen Japantags auf die Beine gestellt.

So boten in den vergangenen Tagen etwa Museen und Galerien spezielle Ausstellungen, Führungen und Workshops zu japanischer Kunst, Geschichte und Kultur an. In Clubs wurde die moderne japanische Popkultur thematisiert.