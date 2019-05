Zum 18. Mai feiert Düsseldorf am 25. Mai den Japantag. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter mit etwa 600.000 Besucher. Der Japantag sei damit ein " in Europa unübertroffenes, japanbezogenes Event ", sagte Masato Iso, der Japanische Generalkonsul am Montag (13.05.2019) in Düsseldorf.