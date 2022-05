Vorfreude auf den Japan-Tag in Düsseldorf

Bühnen und Stände in der ganzen Stadt

Düsseldorf wird zu einer deutsch-japanischen Begegnungsstätte. In der ganzen Stadt ist Programm geplant - unter anderem auf insgesamt drei Bühnen: Taiko-Trommeln, Japanische-Pop-Musik, Kampfsport-Vorführungen und einiges mehr. An 70 Ständen an der Rheinuferpromenade können beispielsweise traditionelle Kleidung, Kalligrafie und sportliche japanische Künste ausprobiert werden. Japanisches Street Food gibt es natürlich auch. Allein 22 Gastronomie-Zelte sind in der Stadt verteilt.