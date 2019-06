Jahrestag Keupstraße: Drohungen gegen Muslime

Wenige Tage vor dem 15. Jahrestages des Nagelbombenanschlags in der der Kölner Keupstraße haben Unbekannte am Freitag (07.06.2019) in der Nähe des Tatortes Briefe mit Hetzbotschaften und Ankündigungen von Gewalttaten gegen Muslime verteilt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verbreitens verfassungsfeindlicher Symbole eingeleitet.

Hakenkreuz auf Flugblättern

Solche Flugblätter sind im Umfeld der Keupstr. verteilt worden

Offenbar in Anlehnung an die rechtsextremistische Gruppe "Atomwaffen Division" aus den USA werden Muslime im Namen einer "Atomwaffendivision Deutschland" per Flugblatt aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Über den Flugblättern prangt ein Hakenkreuz. Die von außen wie Werbebriefe aufgemachten Botschaften sind nach WDR-Informationen in mehreren Straßen rund um die Keupstraße in abgelegt worden.