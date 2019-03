Gedenken an Archiv-Einsturz in Köln vor 10 Jahren

Der Archiveinsturz in Köln jährt sich am Sonntag (03.03.2019) zum zehnten Mal. Mitten im Karnevalstrubel will Köln um 11.45 Uhr an die Opfer des Unglücks erinnern. Die Schull- und Veedelszöch sollen in der Nähe der Einsturzstelle für einige Minuten stoppen.

Die älteste Kölner Traditionstanzgruppe "Hellige Knäächte un Mägde", die den Zug mit anführt, werden zum Gedenken an die Opfer einen Tanz aufführen, teilte die Organisation ArchivKomplex mit.

Zur Unglückszeit um 13.58 Uhr will Oberbürgermeisterin Henriette Reker am Unglücksort einen Kranz niederlegen. Außerdem sollen die Glocken der Südstadt-Kirchen läuten.

Zwei Tote und historische Dokumente verschüttet

Beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs am 3. März 2009 waren zwei junge Männer ums Leben gekommen. Unzählige historische Dokumente wurden verschüttet. Die Stadt schätzt den Gesamtschaden auf mindestens 1,3 Milliarden Euro.