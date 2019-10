Weltweit rüsten Hacker weiter auf und nehmen Deutschland für Angriffe ins Visier. Zu diesem Ergebnis kommt das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI ) aus Bonn in seinem Jahresbericht, der am Donnerstag (17.10.2019) vorgestellt wurde. Die Behörde beobachtet, wie die Qualität der Cyberangriffe weiter steigt.

Angriffe insbesondere aus der Organisierten Kriminalität

Die Cyber-Sicherheitslage in Deutschland ist angespannt, schreibt das Bundesamt in seinem Report. " Der Lagebericht zeigt, dass wir als Gesellschaft begreifen müssen, dass unsere digitalisierte Zukunft untrennbar mit der IT-Sicherheit verknüpft ist. Früher hieß es, ohne Sicherheit ist keine Freiheit, heute heißt es, ohne Cybersicherheit wird es keine erfolgreiche Digitalisierung geben “, so Behördenchef Arne Schönbohm.

Schönbohm spricht von einer Vielzahl von hochspeziellen und hochqualitativen Angriffen: Dahinter stehen zum Teil ausländische Geheimdienste, das Gros entfalle aber auf die Organisierte Kriminalität. Hacker suchten mittlerweile gezielt nach lohnenden Opfern für ihre Erpressungen.

Unternehmer und Eltern müssen im Cyberschutz aktiver werden

Das Regierungsnetz habe das BSI nach eigenen Angaben gut gegen Attacken schützen können, Sorgen bereiten der Behörde aber kleinere und mittelständische Unternehmen. Schönbohm appelliert an die Eigenverantwortung. Das betreffe Unternehmer aber genauso auch Eltern.