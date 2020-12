Ratingen: Mobile Gottesdienste an Weihnachten mit Tilly-Mottowagen

Wenn überhaupt, können Weihnachts-Gottesdienste in diesem Jahr nur mit Reservierungen und begrenzter Teilnehmerzahl stattfinden. Viele wollen oder können die Weihnachtsmessen in den Kirchen nicht besuchen – deshalb hat sich die Friedenskirche in Ratingen eine kreative Lösung überlegt und sich für eine mobile Variante entschieden.

So sollen kurze Gottesdienste unter freiem Himmel abgehalten werden. Auf diese Weise soll die Weihnachtsbotschaft direkt zu den Menschen kommen. Dafür hat der Düsseldorfer Wagenbauer Jacques Tilly gemeinsam mit seinem Team einen Wagen gefert. Unter dem Motto " Wir bringen Licht " soll der bis Silvester durch Ratingen rollen.

Corona: "Dieser Stern verglüht"

Jacques Tillys Mottowagen "Wir bringen Licht"

Auf dem weihnachtlichen Mottowagen sind zwei Sterne am Himmel zu sehen: Ein Covid-19-Symbol mit der Aufschrift " Dieser Stern verglüht " und der Stern von Bethlehem, dessen Licht laut Inschrift ewig leuchtet.

" Diese Figur zeigt, dass Corona etwas ist, was hoffentlich bald aufhört, was zeitlich beschränkt ist und dass wir uns hoffentlich bald wieder den Dingen widmen können, die wirklich langfristig wichtig sind ", erklärt Tilly.

" Das ist ein ganz einfaches, klares Bild und das hat mich von Anfang an überzeugt, weil es einfach direkt verständlich ist und direkt rein geht. Außerdem ist es kein Kruzifix – ich als Atheist und Agnostiker bin ja eigentlich nicht besonders kirchennah, aber bin trotzdem großer Weihnachtsfreund ", so Tilly weiter.

Kreative Gottesdienste auch in Düsseldorf

Auch andere Kirchen sind erfinderisch geworden. Im Düsseldorfer Süden sind in der katholischen Gemeinde Sankt Antonius und Elisabeth die Plätze für die Christmette stark begrenzt und schon restlos ausgebucht.

Aber die Gemeinde eine Lösung gefunden: Das Christkind soll zu den Gläubigen kommen, es soll symbolisch zu den Menschen getragen werden. Außerdem werden Weihnachtslieder gesungen und der Weihnachtssegen gespendet.

" Wir wollen die Menschen vor Ort erreichen. Dann können die Leute wenigstens ein bisschen Weihnachten haben, Weihnachtslieder und den Weihnachtssegen von zu Hause aus mitbekommen ", so so der Pfarrer der Gemeinde, Anthony Manickathan.

Digitale Weihnachtsgeschichte

Digital wird es bei der evangelischen Emmausgemeinde in Düsseldorf: Hier arbeiten Pfarrer Lars Schütt und Pfarrerin Judith Uhrmeister gemeinsam an einem Weihnachtsfilm. Die digitale Weihnachtsgeschichte soll an Heiligabend veröffentlicht werden.