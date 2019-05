Köln feiert 200. Geburtstag von Jacques Offenbach

Mehr als 30 Musikproduktionen für das Festival

Viel Programm beim Festival

Das Festival startet gleich mit einem Welterfolg Offenbachs. Am 9. Juni wird in der Oper eine Neuinszenierung der Operette "La Grand Duchesse de Gérolstein" aufgeführt. Am 22. Juni findet mit dem Offenbach-Revue "Je suis Jacques" in der Opern-Baustelle zum ersten Mal nach vier Jahren wieder Musik am Offenbachplatz statt. Aber auch in der Philharmonie und im WDR Funkhaus werden Konzerte mit Werken des Kölner Komponisten aufgeführt. Insgesamt wurden mehr als 30 Musikproduktionen für das Festival auf die Beine gestellt.

Viele Werke des Künstlers

Jacques Offenbach Komposition

Jacques Offenbach gilt als Erfinder der Operette. Als Komponist hat er mehr als 140 Bühnenwerke unterschiedlicher Genres geschaffen. Seine Werke wurden in vielen Sprachen übersetzt und standen in ganz Europa auf den Spielplänen.

Ne kölsche Jung

Jacques Offenbach wurde am 20. Juni 1819 in Köln geboren und wuchs in der Glockengasse am heutigen Offenbachplatz auf. Später wanderte nach Frankreich aus. Aus Jakob wurde Jacques, der sich als Cellist und Komponist einen Namen machte. 1855 gründete Offenbach ein eigenes Theater und entwickelte die Gattung Operette. Der "Kölsche Jung" gilt heute als Erfinder des modernen Unterhaltungstheaters.