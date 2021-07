Italienische Fans feiern EM-Titel

Um kurz vor zwölf entlädt sich auf der Heyestraße jede Anspannung. Bierbecher aus Plastik fliegen durch die Luft, grüne und rote Seenotfackeln werden gezündet, für die Fans der italienischen Nationalmannschaft gibt es kein Halten mehr. Als Bukayo Saka den Ball an den rechten Pfosten schießt, ist Italien Europameister und im italienisch geprägten Zentrum von Düsseldorf im Stadtteil Gerresheim beginnt eine lange Feiernacht.

Mit Kindern, ohne Maske

Mehr als 500 Menschen hatten sich dort am frühen Abend getroffen. Polizei und Rheinbahn hatten die Straße weitläufig abgesperrt, damit die Menschen an den Fernsehern vor den Lokalen das Europameisterschaftsendspiel zwischen England und Italien sehen konnten. Die Stimmung war friedlich bis ausgelassen, viele hatten ihre Kinder dabei, die auf den Schultern ihrer Eltern ihr erstes Endspiel sehen durften. Nach dem 1:0 durch Luke Shaw für England nach zwei Minuten war die Stimmung in Gerresheim zwar getrübt, aber nach Bonuccis Ausgleich (67.) feuerten die Italienfans - oft dicht gedrängt und meist ohne Maske fast 80 Minuten lang die Fernsehbildschirme an.

Laut, aber friedlich

Als Italienkeeper Gianluigi Donnarumma dann im Elfmeter drei Versuche der Briten pariert, gibt es kein Halten mehr. Die Menschen liegen sich in den Armen, feiern Italiens zweiten Europapokalsieg mit bengalischen Feuern, Gesängen, Jubelschreien und hupenden Autokorsos - laut aber friedlich. Nur vereinzelt explodieren laute Knallkörper. Verletzt wird davon aber niemand. Die Polizei zeigt Präsenz mit vielen Beamtinnen und Beamten an beiden Enden der Heyestraße, hält sich aber zurück. Auch in der Düsseldorfer Altstadt feiern die Italiener friedlich den Titel.

Am Mittwoch musste die Polizei noch eingreifen

Nach dem Halbfinale am Mittwoch war die Stimmung etwas aggressiver gewesen, die Polizei musste die Heyestraße absperren, die Außengastronomie schließen und ein Streifenwagen wurde beschädigt. Diesmal muss die Polizei aber nicht eingreifen und bis tief in die Nacht fahren hupende Autos mit glücklichen Italienfans durch die Stadt.

Stand: 12.07.2021, 06:07