Um die IT- Sicherheit in Krankenhäusern ist es am Montag (18.06.2018) bei einer Konferenz in Düsseldorf gegangen. Immer wieder werden Kliniken Opfer von Cyber-Attacken. Bei den Teilnehmern und Experten ging es unter anderem um die Frage, wie sicher Patientendaten in Kliniken und bei Ärzten sind.

Weil die technische Entwicklung immer weiter voranschreitet und sich viele Medizingeräte per Mouse-Klick steuern lasssen, gibt es viele Horrorszenarien: Etwa, dass sich Hacker von außen in Beatmungsgeräte auf Intensivstationen einloggen.

Kliniken müssen Daten noch besser verschlüsseln

Die Sicherheitsstandards werden deshalb immer höher gesetzt. Nach einer neuen Verordnung müssen zum Beispiel große Häuser wie die Unikliniken Essen und Düsseldorf ab Ende Juni die Patienten-Daten noch besser verschlüsseln.