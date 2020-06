Umzug oder Isolierstation

Die Gesunden werden in Klein-Gruppen, in einem anderen Gebäudeteil oder in anderen Einrichtungen, untergebracht. Um zu verhindern, dass sich die Gruppen gegenseitig infizieren, sind zusätzlich Security-Kräfte im Einsatz.

Weitere Tests nach einer Woche

Anfang Mai war es in der Flüchtlingsunterkunft zu einem größeren Corona-Ausbruch gekommen - zwischenzeitlich waren 178 Menschen an Covid-19 erkrankt. Kritik kam auf, weil infizierte Flüchtlinge aus Sankt Augustin in andere Einrichtungen des Landes gebracht wurden.

In einem ersten Test am Freitag (28.05.2020) wurde getestet, ob die bereits infizierten Bewohner weitere Symptome zeigen. Sind sie gesund, ziehen sie sofort um in andere Einrichtungen, Infizierte bleiben auf einer Isolierstation in Sankt Augustin.

Stand: 03.06.2020, 14:25