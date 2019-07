Nach der Razzia bei islamistischen Gefährdern in Köln und Aachen am 18. Juli sind auch die beiden letzten von ursprünglich sechs verdächtigen Männern aus dem Langzeitgewahrsam entlassen worden. Das Landgericht Aachen habe das nach einer Beschwerde der beiden 30 und 21 Jahre alten Männer angeordnet, teilte die Polizei in Köln am Dienstag (30.07.2019) mit.

Gefahrenverdacht noch nicht entkräftet

Während der 30-Jährige frei kam, muss der andere, ein 21-Jähriger, wegen einer anderen Sache in Untersuchungshaft. Ihm sei der Untersuchungshaftbefehl verkündet worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, ist der Gefahrenverdacht noch nicht entkräftet.

Der Staatsschutz gehe weiter davon aus, dass beide Gefährder sich regelmäßig im extremistisch salafistischen Umfeld aufhalten und eine starke Affinität zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat haben.