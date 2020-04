Mutmaßliche IS-Terroristen in NRW festgenommen

Spezialkräfte der Polizei haben im Auftrag der Bundesanwaltschaft am frühen Mittwochmorgen (15.04.2020) vier Tadschiken in Siegen, im Kreis Heinsberg und in Werdohl festnehmen lassen.

Sie stehen im Verdacht, als Mitglieder einer Terrorzelle des "Islamischen Staats" Anschläge in Deutschland geplant zu haben. Außerdem wurden die Wohnungen der Verdächtigen sowie sechs weitere Objekte in NRW durchsucht.

Anschläge gegen US-Soldaten geplant