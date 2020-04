Haftstrafe für IS-Rückkehrerin aus Oberhausen

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat am Mittwoch (29.04.2020) eine IS -Rückkehrerin aus Oberhausen wegen Mitgliedschaft in der Terrormiliz IS , Kriegsverbrechen und Kindesentziehung mit Todesfolge zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt.

Neunjähriger Sohn getötet

Die mehrfache Mutter hat zugegeben, sich vor fast fünf Jahren als überzeugte Salafistin und gegen den Willen ihres Ehemannes mit ihren drei kleinen Kindern nach Syrien zum IS abgesetzt zu haben. Der neunjährige Sohn wurde Ende 2018 bei einem Raketenangriff auf das Wohnhaus der Familie getötet, nachdem er zuvor militärisch ausgebildet wurde.

Kurz darauf hatte sie sich in die Türkei abgesetzt und war dann mit Hilfe der Behörden nach Deutschland zurückgekehrt

Naiv und leichtgläubig

Die Verteidiger der 33-jährigen Mutter hatten erklärt, ihre Mandantin sei naiv und leichtgläubig und ihr Entschluss zur Reise nach Syrien spontan gewesen und in einer emotionalen Ausnahmesituation gefasst worden.

Die Anwälte hatten für eine dreieinhalbjährige Haftstrafe plädiert. Die Anklage hatte sieben Jahre Haft gefordert.