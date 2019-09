Der bereits zu viereinhalb Jahren Haft verurteilte IS -Kämpfer Nils D. aus Dinslaken muss sich seit Mittwoch (04.09.2019) erneut vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht verantworten. Diesmal werden ihm Kriegsverbrechen und Mord vorgeworfen.

"Dem Angeklagten wird vorgeworfen, als Mitglied des Islamischen Staates in der Stadt Manbidsch Gefangene gefoltert zu haben. In mindestens drei Fällen sind die Opfer verstorben" , sagte ein Vertreter der Bundesanwaltschaft am ersten Verhandlungstag.

Brief an den Richter

Der Angeklagte schwieg am ersten Verhandlungstag zu den Vorwürfen. Stattdessen hatte D. im Vorfeld einen Brief an den Vorsitzenden Richter Jan van Lessen geschrieben. "Ich will einfach nach Hause" , hatte der seit mehreren Jahren in Haft sitzende D. darin erklärt.

Ein anderer Häftling habe gedroht, über ihn bei der Polizei auszusagen, wie er behauptete. D. schrieb weiter, er habe von Gerüchten gehört, wonach er im Knast mit seinen Taten prahle. Wenn ihn andere Insassen auf seine Taten ansprachen, habe er immer versucht, "die Gräueltaten mit Argumenten zu kommentieren" , beteuerte er.

Lange galt Nils D. als "Glücksfall" für die Terrorermittler. Im Jahr 2014 verbrachte er einige Monate als Kämpfer des „Islamischen Staates“ in Syrien. Als er nach seiner Rückkehr in Deutschland festgenommen wurde, berichtete er den Ermittlern ausführlich aus dem Innenleben der Terrormiliz.

Strafe fiel milde aus

Mit seinen Aussagen belastete er zahlreiche seiner einstigen Komplizen. Das hielten ihm die Richter in seinem eigenen Prozess 2016 zugute. Seine Strafe fiel damals mit viereinhalb Jahren recht milde aus.