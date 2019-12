Sie ging aus Liebe nach Syrien

Derya Ö. hatte sich als junge Frau in einen IS -Kämpfer aus Leverkusen verliebt, den sie in einem Chat kennengelernt hatte. Ihm war sie dann nach Syrien gefolgt, hat ihn dort geheiratet und ein Kind von ihm bekommen – nach eigenen Angaben, um der Prostitution in Bochum zu entkommen.