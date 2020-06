Die Schauspielerin Iris Berben wird neue Ordensritterin "Wider den tierischen Ernst". Das hat der Aachener Karnevalsverein ( AKV ) am Donnerstag (25.06.2020) bekanntgegeben. Die 69-Jährige sei humorvoll und engagiert, sagte AKV-Präsident Werner Pfeil zur Begründung.

Iris Berben als Vorbild für " uns alle "

"Wir sehen in ihr eine Frau, die uns zum Lachen gebracht hat in der Vergangenheit, die aber auch immer starke Worte findet für die Themen, die für sie wichtig sind" , so Pfeil. Iris Berben habe sich eingesetzt und setze sich immer noch ein gegen Rassismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung in allen ihren Bereichen. Sie sei ein "Vorbild für uns alle" .

Armin Laschet hält Laudatio

Iris Berben soll Ende Januar 2021 in Aachen den Orden erhalten. Wie das in Zeiten von Corona genau ablaufen soll, ist noch unklar. Die Laudatio wird, entsprechend der Tradition, der Amtsvorgänger halten. Der diesjährige Ordensritter ist Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU).