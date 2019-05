Iranisches Filmfestival in Köln gestartet

Mal zart, mal lustig erzählt, Actionfilme und Romanzen, Dramen und Familiengeschichten - das iranische Filmfestival "Visions of Iran" wartet mit einer bunten Vielfalt auf. Am Mittwoch (29.05.2019) ist es in Köln gestartet. In der Domstadt lebt eine der größten iranischen Communities von NRW .

Familienzwänge und Glückssuche

Im Programm sind starke Spielfilm-Debüts zu sehen. So erzählt Arash Lahootis in "Orange Days" vom harten Alltag einer Kolonne Erntearbeiterinnen. Alireza Motamedis porträtiert in "Reza" einen sanften Individualisten, der sich familiären Zwängen entzieht, und Hossein Toghiri zeigt eine Gruppe junger Städter auf der Suche nach dem Glück ("Report of Yousefi’s Runaway"). Hooman Seyedi durchstreift in "Sheeple" die von Armut und Drogenkonsum geprägten Teheraner Slums.