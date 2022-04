Invictus Games: Radfahrer bringen Flagge von Den Haag nach Düsseldorf

Vergangene Woche hatte der Wettkampf für kriegsversehrte Soldaten in den Niederlanden stattgefunden. Per Fahrradtour wird die Flagge am Montag vom letzten Austragungsort Den Haag nach Düsseldorf gebracht. Am Nachmittag soll die Fahrrad-Gruppe ankommen und die Flagge auf dem Marktplatz in Düsseldorf übergeben. Staatssekretärin Siemtje Möller und Oberbürgermeister Stephan Keller werden die Flagge hissen.

Im September 2023 findet der einwöchige Sportwettbewerb, der gemeinsam von Stadt und Bundeswehr organisiert wird, dann unter dem Motto „A home for respect“ in Düsseldorf statt. Rund 500 Veteraninnen und Veteranen aus über 20 Ländern treten zu Wettkämpfen in zehn Disziplinen an, unter anderem Indoor-Rudern, Schwimmen, Sitz-Volleyball oder Radsport.

Initiiert wurden die ersten Spiele 2014 in London von dem britischen Prinzen Harry. Er war selbst beim Militär und diente im Auslandseinsatz. Ziel der Veranstaltung sei es, eine größere Wahrnehmung und Anerkennung der körperlich und seelisch Verletzten in der Gesellschaft zu erreichen und ihren Weg in der Rehabilitation zu unterstützen. Nach Orlando, Toronto, Sydney, Den Haag starten die Invictus Games 2023 erstmalig in Deutschland.