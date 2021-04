Inventur im Kölner Königsforst: Wie geht es dem Wald?

Die Wälder im Rheinland sind für Mensch und Natur unverzichtbar. Sie sind beliebte Ort für Erholung und Freizeit, ein wichtiger Lebensraum für Flora und Fauna. Die Wälder zu erhalten und nachhaltig zu nutzen, ist ein zentraler gesetzlicher Auftrag. Mehr als ein Viertel, genau genommen 27 Prozent, des Landes NRW ist mit Wäldern bedeckt.

Um belastbare Daten über die Wälder zu erhalten, braucht es eine aufwendige Methodik im Rahmen der Waldinventur. Man nutzt dazu ein repräsentatives Stichprobenverfahren. Erfasst wird ein kleiner, aber repräsentativer Teil der Wälder. Aus dieser Stichprobe werden mittels mathematisch-statistischer Verfahren Rückschlüsse auf den gesamten Wald von NRW und auf den gesamten deutschen Wald gezogen.

Über Jahre hinweg immer dieselben Bäume

Kay Genau und Lutz Jaschke, unterwegs im Kölner Königsforst mit spezieller Ausrüstung

Bei jeder Inventur werden über Jahre hinweg immer dieselben Bäume vermessen, um Veränderungen festzustellen. Das sind Stichproben. Diese werden dann auf den gesamten Wald hochgerechnet. Ab Mai dieses Jahres werden Zweier-Teams von Wald und Forst NRW unterwegs sein, um mehrere Tausend Stichproben und Zehntausende Bäume zu vermessen. Mit einem optischen Verfahren, der sogenannten Winkelzählprobe, wählen sie Bäume aus, die wichtig zur Berechnung der Baumartenfläche und des Holzvorrats sind.

An diesen Bäumen werden dann die Brusthöhendurchmesser gemessen. Dies geschieht mithilfe eines Lasermessgerätes. So kann ganz genau das Volumen des jeweiligen Baumes festgestellt und mit Messungen aus vorherigen Inventuren verglichen werden. Zwei Laserpunkte werden so justiert, dass sie in mehreren Metern Höhe gerade noch auf dem Baum sichtbar sind. Eine Skala zeigt nun an, wie breit der Baum in der Höhe ist. So bekommen die Forstverwaltungen noch mehr Informationen über das Volumen einzelner Bäume, die dann im Anschluss wieder hochgerechnet werden können.

Nordrhein-Westfalen ist ein waldarmes Land

Schon jetzt ist klar, dass NRW mit 27 Prozent und 935.000 Hektar Wald als ein eher waldarmes Land gilt. In Deutschland sind 32 Prozent der Landesfläche von Wäldern bedeckt. Knapp zwei Drittel der Wälder sind im Eigentum privater Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer. In unseren Wäldern wachsen mehr Laub- als Nadelbäume. Die häufigsten Baumarten sind Fichte, Buche, Eiche und Kiefer.