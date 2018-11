Er ist so niedlich, der putzige Waschbär mit seinem schwarz-weißen Gesicht. Aber er ist eine der bekanntesten invasiven Tierarten in Deutschland. Ein Tier, das nicht hierher gehört und es heimischen Tieren schwer macht, sagt Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz in Bonn. Am Dienstag (20.11.2018) fand in Bonn eine Fachtagung zum Schutz von heimischen Tier- und Pflanzenarten statt.

Invasive Arten bedrohen einheimische

Der Riesenbärenklau macht sich breit

Waschbär und Riesenbärenklau haben geschafft, was die Naturschutzbehörden bei anderen Tieren und Pflanzen gerne verhindern wollen. Beide kommen nicht aus Deutschland, haben sich aber als so genannte invasive Arten ausgebreitet und bedrohen heimischen Tieren und Pflanzen.

Ausbreitung verhindern durch schnelle Reaktion

Ein möglichst schnelles Eingreifen habe zum Beispiel bereits bei bestimmten Pflanzenarten wie dem Heusenkraut oder der Wasserhyazinthe deren Ausbreitung an einigen Orten bisher verhindern können, sagen die Fachleute.