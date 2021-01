Interview mit Krefelder Zoodirektor zu Kritik an Schimpansen-Haltung

Die Petition haben bisher rund 30.000 Menschen unterzeichnet. Sie kritisiert das provisorische Gehege, in dem die beiden Schimpansen seit dem Brand in der Silvesternacht vor einem Jahr leben. Die Tiere bräuchten eigentlich viel mehr Platz.

Zoodirektor Wolfang Dreßen sieht sich und den Zoo zu unrecht in der Kritik. Für ihn ist die Walser Auffangstation keine geeignete Lösung. Im Interview mit der WDR -Redaktion spricht er darüber, wie es mit Bally und Limbo weitergehen soll.

WDR: Es ist aber schon ein ein bisschen trauriges Bild, die beiden in ihrem Gehege zu sehen. Was ist jetzt der Plan?

Dreßen: Der Plan ist, dass wir eine neue Bleibe suchen. Das machen wir schon lange – es war auch von Anfang an klar: Es ist ein Provisorium, wir haben nur eine Notlösung geschaffen. Die hat sich mittlerweile aber als sehr gut erwiesen. Die Tiere haben sich total stabilisiert, nach dem Abheilen der Brandwunden kam erstmal die psyschische Stabilisierung. Die ist jetzt geschehen und wir können heute sagen: Die Tiere wären jetzt transportfähig, um in einen anderen Zoo zu kommen, der an dem Erhaltungszuchtprogramm teilnimmt.

WDR: Aber brauchen die Tiere kein Außengehege?

Dreßen: Das ist richtig. Sie brauchen sicher ein Außengehege. Aber gerade nach so einem Trauma ist – und da geben mir sicherlich auch die Tierschützer recht – der Raum gar nicht das Entscheidende, sondern die intensive fachmännische Betreuung von den Tierpflegern und die Bindung der Tiere untereinander. Und die hat sich ernorm verstärkt.

WDR: Was halten Sie von dem Vorschlag der Tierschützer, die Tiere nach Wales zu bringen?

Dreßen: Wir suchen ja eine endgültige Lösung. Wenn wir die Tiere jetzt noch einmal transportieren sollten, dann ist das immer mit viel Stress für sie verbunden und es muss endgültig sein. Diese Auffangstation in Wales ist hier in Deutschland nicht bekannt, sie ist sogar teilweise in England nicht bekannt. Sie hat kein Renommee. Es sind keine Wissenschaftler, geschweige denn tierpflegerische Fackkräfte dort vorhanden. Also, wir sehen darin auf jeden Fall eine deutliche Verschlechterung. Wir werden einen Zoo hier in Europa finden, und da bin ich ganz, ganz sicher, der am Erhaltungsprogramm teilnimmt und entsprechend auch gut und qualifiziert ist.

WDR: Einen konkreten Zeitpan gibt es da aber noch nicht?

Dreßen: Doch, das ist eine relativ klare Sachen. Wir werden in wenigen Wochen verkünden können, in welchen Zoo beide Affen abgegeben werden können.

WDR: Sie planen jetzt ja auch den Neubau eines Artenschutzzentrums für Affen auf dem Gelände. Was wird daran anders sein als an den alten Gehegen?

Dreßen: Zum einen ist es sicherlich so, dass wir rein räumlich von verschiedenen Gebäuden ausgehen. Das alte Affentropenhaus war ein großes Haus, in dem verschiedene Arten untergebracht waren. Unter recht großzügigen Bedingungen - aus den Siebzigerjahren raus - entstanden natürlich. Heutzutage würde man nicht mehr sagen 'großzügig', sondern eher 'beengt'. Wir werden natürlich für alle drei Menschenaffenarten neue Anlagen bauen, getrennt voneinander und auch nacheinander, in verschiedenen Modulen, weil das Projekt noch mehrere Millionen kosten wird.

WDR: Ist die Finanzierung schon fix?

Dreßen: Die Finanzierung steht zum Teil und wir sind sehr optimistisch, dass wir auch die Gesamtfinanzierung in den nächsten Jahren hinbekommen werden.

Stand: 14.01.2021, 18:48