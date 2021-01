Klopapier, Masken, Impftermine: Woher der Hype um knappe Produkte kommt

WDR: Frau Nuszbaum, wie ist es zu erklären, dass bei Alltagsprodukten wie Klopapier oder gerade den Masken beim Einkauf die Angst entsteht, sie könnten nicht mehr verfügbar sein? Man kennt lange Schlangen vor dem Geschäft ja eher von Turnschuhen oder dem AppleStore.

Nuszbaum: Das ist ein besonderes Phänomen. Man stellt fest, dass andere Menschen auch Klopapier kaufen. Man bekommt das von Freunden erzählt. Das weckt Begehrlichkeiten. Da wirkt das Prinzip der sozialen Bewährtheit. Man orientiert sich also daran, was alle anderen machen: Wenn andere es tun, scheint es gut zu sein. Das wirkt gerade in Zeiten der Unsicherheit. Man fragt sich, ob es vielleicht Lieferengpässe gibt.

Dann greift ein zweites Prinzip, das der Knappheit. Weil die Ressourcen knapp sind, fühlen wir uns in unserer Freiheit beschränkt. Das ruft Reaktanz hervor. Wir wollen die Freiheit wiedererlangen und das Produkt haben, das gerade nicht verfügbar ist. Die Produkte werden dann noch attraktiver.

WDR: Wie entsteht ein solcher Hype?

Nuszbaum: Klassisch über Freunde und Bekannte. Es gibt auch Retro-Produkte, die plötzlich wieder im Trend liegen, wie zum Beispiel die Kristall-Pepsi. Heute entsteht ein Hype aber oft durch die Sozialen Medien. Durch das Teilen und Liken entsteht schnell eine eigene Dynamik.

WDR: Ist der Ausverkauf bestimmter Waren eine Art selbsterfüllende Prophezeiung?

Nuszbaum: Ja, das kann man so sagen. Unsere Erwartungen tragen dazu bei, dass das Ereignis – hier die Knappheit auch zutrifft. Die Effekte und die Nachahmung wirken besonders, wenn Produkte plötzlich - also innerhalb einer kurzen Zeit knapp werden. Wenn man vor fast leeren Regalen im Supermarkt steht, greift man eher zu, obwohl man das Produkt vielleicht gerade gar nicht braucht.

WDR: Am Montag bei der Impfterminvergabe für die Ü80-Jährigen gab es für viele kein Durchkommen. Der Impfstoff ist knapp, aber liegt der Frust auch an schlechter Organisation?

Nuszbaum: Es ist natürlich bitter, dass nicht genügend Impfstoff für alle da ist und sich das Impfen lange hinziehen wird. Das führt zu einer emotionalen Situation. Raus aus der Spirale geht es, indem man die Situation rational bewertet und sich überlegt, dass es sinnvoll ist, wenn man sich wie bisher einfach auch weiter an die Beschränkungen hält, die das Risiko einer Infektion minimieren.

WDR: Verhält sich der Staat bei der Kommunikation der Impfstrategie richtig?

Nuszbaum: Positive Kommunikation über soziale Normen wäre hier angebracht. Das Schimpfen auf die Pharmakonzerne, die den Impfstoff nicht liefern können, heizt die Stimmung noch mehr an. Man sollte es mit positiver Kommunikation probieren. Man könnte informieren wie sich andere Menschen in der Pandemie verhalten. Dass sie abwarten, ausharren, sich weiterhin vorsichtig verhalten und es nicht stundenlang in der Hotline versuchen. Und so eine gewisse Gelassenheit ausstrahlen.