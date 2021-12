Die 2G -Bändchen vom EHV Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen, die es in Bonn schon gibt, sollen auch in Lohmar und Meckenheim gelten. Auch mit Euskirchen und Troisdorf sei man im Gespräch, so der Vorsitzende Jannis Vassiliou. Außerdem sollen die Bändchen bis auf Weiteres gültig sein - nicht nur für einen Tag.

Einheitliches System für alle Städte und Gemeinden

„ Es ist das erste interkommunale Band in Deutschland “, freut sich Vassiliou. Und auch die teilnehmenden Städte finden die Idee super: „ Das ist schon eine Erleichterung, wenn man nicht immer nach Handy und Ausweis fischen muss “, sagt zum Beispiel Meckenheims Stadtsprecherin Marion Lübbehüsen.

Zugang nur mit 2G möglich

Meckenheim warte noch auf die Bändchen. Hier seien eigentlich verschiedenfarbige Bänder für die verschiedenen Einkaufs-Wochentage angedacht gewesen. Es müsse aber einheitlich sein, so Lübbehüsen, „ nicht, dass ein Bonner zum Beispiel noch schnell in Meckenheim einkaufen will, und dann nicht das richtige Bändchen trägt. “

2G-Nachweis gilt auch an den Folgetagen

Das 2G -Kontrollbandsystem des Einzelhandelsverband Bonn-Rhein-Sieg-Euskirchen sieht keine unterschiedlichen Farben und jeden Tag aufs Neue nötige Nachweise vor. Das Band soll bis auf Weiteres in allen teilnehmenden Städten und Gemeinden gelten.