Urteil im Insulin-Prozess erwartet - Schwiegertochter droht lebenslang

" Ich bin keine Mörderin ", sagte die Angeklagte zum Schluss des Prozesses. Sie habe auch nicht versucht, ihren Schwiegervater umzubringen. Die Staatsanwaltschaft sieht das anders.

Im Juli 2020 fand die Haushälterin einer Villa am Stadtwald in Junkersdorf den 80 Jahre alten Hausbesitzer, als dieser auf einem Sofa saß und ist nicht ansprechbar war. Die Haushälterin holte Hilfe. Später stellten Mediziner eine Insulinvergiftung fest.

Wie kam das Insulin in den Körper des Mediziners?

Der Mann überlebte. Wegen der schweren Schädigung kann er sich aber nicht mehr erinnern. Als Zeuge fällt er aus.

Die Ermittlungen der Polizei führten zur Schwiegertochter. Der Beginn eines spektakulären Falls für die Kölner Kriminalpolizei und Justiz. Ein Kriminalfall aus " besseren Kölner Kreisen ", werden später viele sagen.

Tochter war bei Vergiftung mit im Haus

Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass die 42 Jahre alte Schwiegertochter dem 80-Jährigen am Nachmittag des 5. Juli 2020 die Überdosis verabreicht hatte. Die Tochter der Angeklagten soll dabei gewesen sein - sie habe derweil Kinderfilme auf einem Handy geguckt, so die Staatsanwaltschaft.

Als Motiv gibt die Staatsanwaltschaft an, dass die Frau in das Haus ihres Schwiegervaters einziehen wollte. Ein Beleg könnte sein: Die Tochter der Angeklagten habe ihrem Großvater gesagt, dass sie mit ihrer Familie bald in dem schönen Haus wohnen würde. Das habe ihre Mutter gesagt.

Recherche nach Insulin und " perfektem Mord "

Zudem hatte die Angeklagte immer wieder im Internet nach Begriffen zum Thema Insulin gegoogelt. Auch Formulierungen wie " perfekter Mord " waren dabei.

Außerdem sei das Verhältnis zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter nie gut gewesen, so die Staatsanwaltschaft.

Verteidigung: " Unfaires Verfahren "

Die Angeklagte wurde von drei Anwälten vertreten. Die Mandantin sei unschuldig, so das Fazit der Verteidiger. Es gebe " vernünftige Zweifel " für die Täterschaft.

Die Gutachterin der Kölner Rechtsmedizin hatte einen Rechenfehler begangen, als es um die Menge des verabreichten Insulins und den Zeitpunkt ging. Zwei weitere Gutachter stellten außerdem fest, dass das Insulin am Morgen des 6. Juli verabreicht worden sein musste und nicht am Nachmittag des Vortages. Für den Morgen habe die Angeklagte aber ein Alibi.

Außerdem sei nicht klar gewesen, ob die Angeklagte mit ihrem Mann - dem Sohn des Opfers, ebenfalls Mediziner - in das Haus hätte ziehen können. Der Vater hat noch einen weiteren Sohn.

" Das Leben meiner Familie liegt in Ihrer Beurteilung "

Die Kinder der Angeklagten sind vier und sieben Jahre alt. Die Mutter wandte sich in ihren letzten Worten, wie es vor Gericht heißt, an das Gericht und sagte: " Das Leben meiner Familie liegt in Ihrer Beurteilung. "