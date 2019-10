Vor dem Düsseldorfer Landgericht startet am Montag (28.10.2019) ein Prozess gegen den Sohn des Ex-Arcandor-Chefs Thomas Middelhoff. Der Insolvenzverwalter des ehemaligen Unternehmers möchte Informationen über ein privates Darlehen an Middelhoff haben, die der Sohn haben soll.

Darlehen für Autobiographie

Im Juli 2015 hatte der ehemalige Chef des Bertelsmann- und Arcandor-Konzerns Privatinsolvenz anmelden müssen. Drei Jahre davor soll sich Thomas Middelhoff ein Privatdarlehen über drei Millionen Euro besorgt haben. Dafür soll er die Rechte an seiner Autobiographie abgetreten haben.

Während der Haft von Thomas Middelhoff soll sich der Sohn des Ex-Unternehmers mit dem Kreditgeber in New York getroffen haben. Der 36-Jährige bestreitet jedoch, Informationen über das Darlehen zu haben. Er sei privat in New York gewesen.

Forderungen über 415 Millionen Euro

Nach der Privatinsolvenz Middelhoffs hatten Gläubiger Forderungen über 415 Millionen Euro angemeldet. Der Insolvenzverwalter hatte 45 Millionen Euro anerkannt. Elf Millionen Euro konnten bisher sichergestellt werden.