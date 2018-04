Proteinquelle der Zukunft?

Nussig und saftig, so beschreibt Baris Özel den Geschmack. Und daran hat er mit seinem Startup "Bugfoundation" in Osnabrück auch lange getüftelt. Jetzt sieht er den Markt reif für die "Proteinquelle der Zukunft" . Nach der Premiere in Aachen soll sich sein Insektenburger deshalb rasant in Deutschlands Rewe-Märkten verbreiten – die nächsten Eröffnungen sind schon geplant.

Würmer im Fleisch nicht erkennbar

Entscheiden über Erfolg oder Misserfolg werden aber letztlich die Kunden: Löst die Vorstellung, auf Maden zu beißen, doch eher Abscheu aus, oder überzeugt der Geschmack?