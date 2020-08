Nachhaltige Energie: Projekt "SpeicherStadt Kerpen"

Das Projekt heißt "SpeicherStadt Kerpen". Die Stadt sagt, es ist mehr als Strom aus Sonne, Wasser und Wind zu erzeugen. Es gehe darum, ihn zu speichern und auch umzuwandeln.

So soll entlang der A 4 bei Kerpen eine so genannte Energieallee mit Windrädern und Solaranlagen entstehen. Dieser Strom fließt dann in eine moderne Tankstelle am Autobahnkreuz Kerpen für Autos mit alternativen Antrieben, sprich E-Autos oder Wasserstofffahrzeuge.