Über die Lebenshilfe kennengelernt

Karl-Heinz Speuser hat den 49 Jahre alten Jens bei der Lebenshilfe Heinsberg kennengelernt. Dort jobbt Speuser nebenbei als sogenannter Freizeitgestalter. Er verbringt Zeit mit gehandicapten Menschen und kam mit Jens schnell auf das Thema Fußball zu sprechen. „Als ich ihm erzählt habe, dass ich Schiedsrichter bin, hat er gefragt ob er mal mitgehen kann“ , erzählt Speuser. So ist die ganze Geschichte entstanden. Speuser hat Jens eine Fahne in die Hand gedrückt und ihn kurzerhand zu seinem Linienrichter gemacht. Bei der Lebenshilfe hat Jens davon erzählt und mit der Begeisterung für sein neues Hobby auch Benny angesteckt. Das Schiedsrichtergespann war komplett.

Viel Aufwand – noch größere Freude

Vor jedem Spiel holt Karl-Heinz Speuser seine beiden Assistenten zu Hause ab. Der 33-jährige Benny wohnt bei seiner Mutter in Geilenkirchen. „Das ist so toll. Sie glauben nicht, wie glücklich ihn das macht. Fußball ist seine große Leidenschaft“ , sagt Josefine Sildatke. Und fügt mit gesenktem Kopf hinzu: „Benny wird ja nix zugetraut. Er sitzt oft nur zu Hause und hat gar nix.“ Ein bisschen Bauchschmerzen hat sie schon jedes Mal, wenn ihr Sohn zum Fußball fährt. Sie weiß Benny bei Karl-Heinz Speuser aber in guten Händen.

Jens Hotze im Einsatz

Zusammen fahren sie dann zu Jens nach Heinsberg und von dort weiter zum Sportplatz. Diesmal zum Freundschaftsspiel der Kreisliga-C-Ligisten Union Schafhausen III gegen Rhenania Immendorf II. Karl-Heinz Speuser informiert die Mannschaften vorab über sein ungewöhnliches Schiedsrichtergespann und holt deren Einverständnis ein. „Bisher hat noch keine Mannschaft abgelehnt. Im Gegenteil. Ich habe insgesamt den Eindruck, dass die Spiele ruhiger und fairer verlaufen“ , sagt Speuser. Den hohen Aufwand rund um ein Spiel, für das er gerade mal 35 Euro bekommt, nimmt er gerne in Kauf. Die sichtbare Dankbarkeit von Jens und Benny reicht ihm als Belohnung völlig aus.

Platz und Pässe kontrollieren – und sogar selber pfeifen

Die Gladbach-Fans Benny und Jens werden komplett in die Schiedsrichter-Arbeit eingespannt. Vor dem Spiel kontrollieren sie die Tornetze, Eckfahnen und Spielerpässe. „Die machen das so Gewissenhaft. Das ist toll zu sehen“, sagt Speuser. Berührungsängste gibt es dabei weder bei Benny und Jens noch bei den Fußballern. Dann geht´s ans Werk.

In der ersten Halbzeit sind beide als Linienrichter im Einsatz. Je nach Verlauf des Spiels geht Karl-Heinz Speuser aber noch einen Schritt weiter: In Schafhausen übergibt er in der 65. Minute die Spielleitung an Jens. Der 49-Jährige pfeift das Spiel zu Ende. Liegt er bei einer Entscheidung falsch, greift Speuser von der Seitenlinie ein. An diesem Abend ist das nicht nötig. Jens, der die wichtigsten Fußballregeln im Kopf hat, macht alles richtig. Inklusive eines berechtigten Elfmeters für Immendorf.

Video starten, abbrechen mit Escape Inklusion auf dem Fußballplatz: Schiedsrichter trotz Behinderung. Sportschau. . 03:17 Min. . Verfügbar bis 04.09.2021. Das Erste.

Ein Vorbild für andere Schiedsrichter?

Auf seine Pfeife ist er besonders stolz. Bundesliga-Schiedsrichter Sascha Stegemann hat sie im geschenkt, als Karl-Heinz Speuser vom Fußball-Verband Mittelrhein im Rahmen der Aktion „Danke Schiri“ für sein soziales Engagement geehrt wurde. Mehr als ein Dutzend Spiele hat Speuser mit seinen Assistenten Benny und Jens schon gepfiffen. Die nächsten sind schon terminiert. Für die Zukunft wünscht sich Karl-Heinz Speuser, dass noch mehr Schiedsrichter seinem Beispiel folgen. Und der Verband vielleicht sogar eine Art Tandem-Lösung möglich macht, bei der ein ausgebildeter Schiedsrichter von außen einen Menschen mit Behinderung auf dem Platz anleitet. Dann das Beispiel Jens und Benny zeigt: Auch gehandicapten Menschen darf man ruhig etwas zutrauen.

Stand: 04.09.2020, 17:23