Die Initiative läuft seit Juni 2019 und soll obdachlosen und wohnungslosen Menschen dabei helfen, eine Wohnung zu finden. Bonn gehört zu den insgesamt 20 Kommunen und Kreisen in Nordrhein-Westfalen, die dieses Hilfsprojekt erhalten. In den 20 ausgewählten Bezirken gibt es die meisten wohnungslosen Menschen in NRW .