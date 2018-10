Tsunami-Hilfe: Kölner Team fliegt nach Indonesien

Kölner Hilfsteam fliegt nach Sulawesi

In Köln will sich am Dienstagabend (02.10.2018) ein dreiköpfiges Erkundungsteam des Malteser Hilfsdienstes auf den Weg in das Krisengebiet machen: Eine Nothilfeexpertin, ein Logistiker sowie Katharina Kiecol, die für die Kommunikation zuständig ist. Was genau sie vor Ort erwartet, sei schwer abzuschätzen: " Die Informationslage in Indonesien ist derzeit sehr schwierig ", sagte Kiecol am Dienstag dem WDR .