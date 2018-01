Gummersbach: 40-Jähriger in Polizeiwache gestorben

Um kurz vor halb acht war der Mann am Montagmorgen (08.01.2018) in der Ausnüchterungszelle aufgefunden worden. Nun ermittelt die Polizei in Köln als unabhängige Behörde zusammen mit der Kölner Staatsanwaltschaft.

Obduktion ist angeordnet

Der Leichnam des Mannes wird am Dienstagvormittag (09.01.2018) obduziert, um Näheres zur Todesursache herauszufinden. Außerdem würden die Polizeibeamten befragt, die in der Nacht zu Montag Dienst hatten. Sie mussten sich um den Mann in der Ausnüchterungszelle kümmern. Grundsätzlich gelte: Bei Betrunkenen müsse jede Viertelstunde geprüft werden, ob der Betroffene noch bei Bewusstsein sei.

Todesfall in Essener Polizeipräsidium

Am Mittwoch (03.01.2018) war in Essen ein 37-jähriger Mann im Zellenbereich des Polizeipräsidiums gestorben. Der Mann hatte zuvor in einem Fernreisebus randaliert und war in Gewahrsam genommen worden. Die Obduktion hatte ergeben, dass keine Gewalteinwirkung den Tod des Mannes verursacht hatte.