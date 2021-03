Corona: Rhein-Kreis Neuss vergibt Rest-Impfstoffe per SMS

First come, first serve - so einfach läuft die neue Vergabe der Rest-Impfstoffe im Rhein-Kreis Neuss. Zufällig ausgewählte Impfwillige bekommen eine SMS mit dem Hinweis, dass für sie eine Impfdose zur Verfügung steht.

Schnell sein lohnt sich

Da allerdings pro Impfstoff drei Männer und Frauen angeschrieben werden, lohnt es sich, schnell zu sein. Der Erste, der mit "Ja" antwortet, bekommt einen kurzfristigen Termin per SMS . Ansonsten gibt es eine Absage. Sollte nach 30 Minuten allerdings keine Antwort da sein, werden drei neue Menschen angeschrieben, denen die Impfung zusteht.

Impfstoffe verfallen

Oftmals bleiben am Ende eines Arbeitstages im Impfzentrum Impfdosen übrig. Das liegt daran, dass die Stoffe in sogenannten Vials abgepackt sind. Vials sind nichts anderes als Zehnerpacks. Wird so eine Packung für den letzten Kunden am Tag geöffnet, bleiben im schlechtesten Fall neun Dosen ungenutzt.

Weil die Stoffe schnell verfallen, hat sich der Rhein-Kreis Neuss mit einem Kölner Start-up zusammengetan. Das sorgt für die technische Umsetzung. Bisher hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Reservelisten abtelefoniert.

" Mit diesem System sparen wir uns den Aufwand, die Liste der möglichen Impflinge telefonisch abzuarbeiten. Jetzt vergeben sich die Rest-Impfstoffe quasi von selbst ", sagt Landrat Hans-Jürgen Petrauschke ( CDU ).

Das System der "Impfbrücke" war Anfang März mit Erfolg schon in Duisburg getestet worden. Von dort habe auch der Rhein-Kreis Neuss den Hinweis auf das System erhalten.