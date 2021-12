Erneute Impfaktion für Obdachlose und Geflüchtete in Düren

Wie bereits im Frühjahr diesen Jahres unterstützt die Stadt gemeinsam mit dem Sozialamt die Menschen in den Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften mit einer erneuten Möglichkeit, sich impfen zu lassen.

Beengte Lebensbedingungen und oftmals fehlende medizinische Aufklärung sind zwei wesentliche Gründe, warum Menschen aus Obdachlosen- und Flüchtlingsheimen allgemein höher gefährdet sind, sich mit dem Coronavirus zu infizieren. In Düren gibt es aktuell rund 150, die in diesen Einrichtungen ihr Zuhause haben, auch einige Kinder.

Stadt und Sozialamt mit größeren Impfaktionen

Am vergangenen Sonntag und Montag (12.12. und 13.12.) bekamen die Bewohnerinnen und Bewohner die Möglichkeit, sich ihre Auffrischungsimpfung oder auch erstmalige Impfung in ihrer Unterkunft zu sichern. „Die Nachfrage war generell sehr groß, es haben sich annähernd alle Menschen in den Obdachlosenunterkünften impfen lassen“, freut sich Sozialamtsleiterin Britta Hourtz, „Die jetzige Booster-Impfaktion soll dazu beitragen, dass möglichst viele Menschen in unseren Unterkünften umfassend geimpft sind, um sich selbst und andere zu schützen.“

Impfskepsis bei Geflüchteten: Sprachlich-Kulturelle Barrieren

Die Impfquote bei den Geflüchteten ist dagegen, wie schon bei der ersten Impfaktion, etwas geringer ausgefallen: Knapp die Hälfte der Menschen in den Flüchtlingsunterkünften haben nun eine Erst- oder Auffrischungsimpfung bekommen. Laut Britta Hourtz gibt es dafür unterschiedliche Gründe: „Das sind teilweise junge Frauen, die befürchten, durch eine Impfung eventuell nicht mehr schwanger werden zu können. Andererseits sind es auch zum Teil auch Familien mit ihren Kindern, die bisher sowieso keine Impfmöglichkeit hatten. Und es gibt hier und da noch sprachliche Barrieren, sowie Vorbehalte aus religiöser oder kultureller Sicht.“

Die Stadt sowie das Dürener Sozialamt planen, die noch Ungeimpften aus den Einrichtungen weiterhin vor Ort zu informieren. Auch eine weitere Impfaktion sei in Planung.

Stand: 14.12.2021, 13:06